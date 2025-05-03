В Словакии подтвердили намерение Фицо приехать в Москву 9 мая

Словацкий депутат Рихтер: Фицо приедет в Москву 9 мая, несмотря на болезнь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приехать 9 мая в Москву, несмотря на болезнь. Намерение руководства республики посетить парад Победы на фоне сообщений о проблемах со здоровьем главы правительства Словакии подтвердил депутат парламента Ян Рихтер, передает РИА Новости.

«Он не отменил эту программу [по поездке в Москву], поэтому я полагаю, что он поедет», — заявил парламентарий.

Он призвал «не хоронить» Фицо, отметив, что здоровье премьера не находится в критическом состоянии.

О проблемах Фицо со здоровьем стало известно 3 мая. По информации прессы, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.