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17:47, 3 мая 2025Мир

В Словакии подтвердили намерение Фицо приехать в Москву 9 мая

Словацкий депутат Рихтер: Фицо приедет в Москву 9 мая, несмотря на болезнь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приехать 9 мая в Москву, несмотря на болезнь. Намерение руководства республики посетить парад Победы на фоне сообщений о проблемах со здоровьем главы правительства Словакии подтвердил депутат парламента Ян Рихтер, передает РИА Новости.

«Он не отменил эту программу [по поездке в Москву], поэтому я полагаю, что он поедет», — заявил парламентарий.

Он призвал «не хоронить» Фицо, отметив, что здоровье премьера не находится в критическом состоянии.

О проблемах Фицо со здоровьем стало известно 3 мая. По информации прессы, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.

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