Стало известно о проблемах со здоровьем у Вучича и Фицо

О проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало известно в субботу, 3 мая. Это произошло в день отказа президента Украины Владимира Зеленского от перемирия с Россией на 9 Мая, отмечает MK.ru.
Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где намеревался встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию. По возвращении в Белград политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА). Причины плохого самочувствия не раскрывались.
Как сообщает «МК», о проблемах со здоровьем также объявил Фицо. По данным издания, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.
Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы. Он заявил, что согласится на перемирие только в том случае, если оно продлится 30 дней.