Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 3 мая 2025Мир

Стало известно о проблемах со здоровьем у Вучича и Фицо

Вучич и Фицо заболели в день отказа Зеленского от перемирия на 9 Мая
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо (слева) и Александр Вучич

Роберт Фицо (слева) и Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

О проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало известно в субботу, 3 мая. Это произошло в день отказа президента Украины Владимира Зеленского от перемирия с Россией на 9 Мая, отмечает MK.ru.

Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где намеревался встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию. По возвращении в Белград политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА). Причины плохого самочувствия не раскрывались.

Как сообщает «МК», о проблемах со здоровьем также объявил Фицо. По данным издания, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.

Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы. Он заявил, что согласится на перемирие только в том случае, если оно продлится 30 дней.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пробил дно». В России отреагировали на предупреждение Зеленского к мировым лидерам о возможной опасности 9 Мая в Москве

    В Словакии отреагировали на предложенное Путином перемирие на Украине

    В Роспотребнадзоре рассказали о сибирской язве в Таиланде

    Эрдоган отказался открывать небо для самолета Нетаньяху

    СК заведет уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

    Позицию Зеленского по прекращению огня объяснили

    Песков раскрыл напряженный график Путина на майских праздниках

    Школьник попытался задушить мать из-за запрета играть в Counter-Strike

    Радио «Голос Америки» возобновит вещание

    Появилось видео масштабных пожаров в Краснодарском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости