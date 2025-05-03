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11:22, 3 мая 2025Мир

Вучич отменил встречи в США и вернулся в Сербию

Вучич прервал встречи в США из-за плохого самочувствия
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Президент Сербии Александар Вучич отменил встречи в США и решил вернуться в Белград. Об этом сообщает РТС.

Политик заболел во время визита в США, ему потребовалась помощь медиков. После консультации врачей он решил уехать из Соединенных Штатов.

Вучич планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Но успел пообщаться только с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Ранее сербский лидер подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения парада Победы.

Вучич также сообщил об оказываемом на него давлении из-за планов поехать в Россию. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал», — сказал он.

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