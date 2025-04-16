Вучич сообщил о давлении из-за поездки в Москву 9 мая

Вучич сообщил о давлении из-за намерения посетить Москву 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 мая. Его слова передает ТАСС.

«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал», — отметил сербский лидер.

По словам Вучича, Сербия гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом, «в отличие от многих стран, которые пытаются переписать историю». Он добавил, что именно поэтому принял приглашение на памятные мероприятия.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен посещать Киев 9 мая вместо запланированного празднования 80-летия Победы в Москве.

