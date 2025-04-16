Европейский лидер отказался праздновать 9 Мая в Киеве вместо Москвы

Фицо заявил, что не намерен 9 мая посещать Киев вместо Москвы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен посещать Киев 9 мая вместо запланированного празднования 80-летия Победы в Москве. Его слова передает ТАСС.

«Я не могу быть сразу в двух местах. Я буду 9 мая в Москве», — сообщил лидер европейской страны.

При этом Фицо отметил, что может направить на Украину словацкую делегацию в случае, если в Киеве также будут организованы памятные мероприятия.

Ранее Фицо подтвердил, что будет присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы, несмотря на заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

14 апреля глава евродипломатии назвала визиты европейских лидеров в Москву на празднование Дня Победы нежелательными.