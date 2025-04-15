Премьер Словакии отреагировал на заявления Каллас о 9 Мая

Фицо: Я буду присутствовать на параде 9 мая, несмотря на заявления Каллас

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы, несмотря на заявления верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — сказал он.

Ранее появилась информация, что парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине.

14 апреля глава евродипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее заявления «жесткими и неправильными».