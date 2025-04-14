Глава евродипломатии рассказала о планах ЕС на 9 мая

Глава евродипломатии Каллас: ЕС не примет участие в параде Победы в Москве

Участие Евросоюза (ЕС) в параде Победы в Москве не планируется, также 9 мая нежелательны и визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве», — заявила глава евродипломатии.

Ранее парад Победы в Москве выразили желание посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Празднование в Москве в график зарубежных поездок внес и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По приглашению российского лидера в Москву приедет президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта также заявил о желании присутствовать в Москве.

Кроме того, посетить российскую столицу на празднование Дня Победы пригласили президента Южной Осетии Алана Гаглоева, президента Абхазии Бадру Гунбу, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Индии Нарендру Моди, глав государств СНГ, стран-участниц ОДКБ, Ирана, лидеров латиноамериканских стран.