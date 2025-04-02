Стали известны гости парада Победы в Москве

360.ru: На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры Сербии, Таджикистана, Белоруссии

9 мая в Москве пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Телеканал «360.ru» публикует список государств, представители которых согласились принять в них участие.

Так, посетить российскую столицу выразил желание председатель КНР Си Цзиньпин. «Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным участие в праздновании подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Политик добавил, что обязательно посетит Москву, если не произойдет «конца света». Кроме того, вместе с сербским лидером в Москву прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В праздновании Дня Победы также примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Празднование в Москве в график зарубежных поездок внес и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Глава государства также планирует провести переговоры с Путиным.

По приглашению российского лидера в Москву приедет президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «У России есть наша поддержка. Это страна, которая столкнулась со множеством вызовов за прошедшие столетия и продемонстрировала способность защитить свою самостоятельность и независимость», — подчеркивал политик.

В Москву прибудут представители Мьянмы, подтвердил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта также заявил о желании присутствовать в Москве.

Посетить российскую столицу на празднование Дня Победы также пригласили президента Южной Осетии Алана Гаглоева, президента Абхазии Бадру Гунбу, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Индии Нарендру Моди, глав государств СНГ, стран-участниц ОДКБ, Иран, лидеров латиноамериканских стран.