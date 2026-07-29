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Силовые структуры
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15:57, 29 июля 2026Силовые структуры

Публикация фейков довела российского экс-учителя до суда

В Москве бывшему учителю дали 8,5 лет заочно за фейки об армии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве бывшего учителя заочно приговорили к 8,5 годам колонии за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в с столичной прокуратуре.

Как установил суд, ранее работавший в учебном заведении Сергей Лопатин в 2022 году разместил на странице в соцсети публикацию с фейками о действиях Вооруженных сил России. Помимо приговора осужденному также запретили заниматься администрированием сайтов в течении трех лет.

Ранее протокол о распространении фейков про Российскую армию составили на писателя и художника Максима Кантора.

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