Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:07, 29 июля 2026Ценности

Россиянам назвали простой способ сделать образ визуально дороже

Стилист Очилов назвал тигровый принт самым дорогим и актуальным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dominque Maitre / WWD via Getty Images

Звездный стилист Анвар Очилов раскрыл россиянам простой способ сделать образ визуально дороже. Его комментарий публикует «Абзац».

По словам эксперта, в настоящее время особенно актуальным и дорогим стал тигровый принт, который подходит и женщинам, и мужчинам. «Если вспомнить, этот принт преподносил Versace очень долгое время в своих коллекциях. По сути, каждый дизайнер использовал его хоть раз в своей жизни», — отметил он.

При этом специалист посоветовал сочетать вещи с указанным узором с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками, а также с черными или красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками. «Нет категорически точной рамки, ограничивающей сочетание», — указал Очилов.

Ранее в июле стилист Александр Рогов назвал россиянкам самый модный летний образ в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Финляндия угрожает обрезать России оптоволокно. Как это повлияет на россиян и останутся ли они без интернета?
    Туристы из Азии заинтересовались одним регионом России
    Москвичам рассказали о погоде в августе
    В России назвали причины удивления Зеленского отсутствием приглашения в НАТО
    Названа причина атаки ВСУ на судно Ирана
    Врач раскрыл простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья
    Жителей Московского региона предупредили об опасности
    В Китае оценили безвизовый режим с Россией
    Появились подробности захода армии России в город-крепость в ДНР
    Готовность россиян покупать фермерские продукты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok