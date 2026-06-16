Российского писателя привлекут к ответственности за фейки об армии

Суд определится с наказанием для писателя Кантора по делу о фейках

Протокол о распространении фейков про Российскую армию составили на писателя и художника Максима Кантора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Кантору вменяют часть 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») КоАП РФ. Виновному по этому основанию грозит штраф о 30 до 50 тысяч рублей. Дело рассматривается в московском суде.

Годом ранее депутат Госдумы Ольга Занко попросила Минюст России проверить Максима Кантора. По ее словам, он негативно отзывался об акции «Бессмертный полк», а одна из его работ на французском языке представлена как акт поддержки Украины. Занко попросила в случае необходимости присвоить писателю статус иноагента.

Ранее защита блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала его заочный приговор по делу о фейках про Российскую армию.

