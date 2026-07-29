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16:01, 29 июля 2026 (обновлено: 16:11, 29 июля 2026)Мир

Нетаньяху зачастил в Белый дом

Нетаньяху третий день подряд проведет переговоры с руководством США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху третий день подряд проведет переговоры с руководством США. 29 июля у него состоится встреча с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Вице-президент [США Джей Ди] Вэнс встретился во вторник с премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху. Министр обороны [США Пит] Хегсет встретится с Нетаньяху сегодня», — говорится в публикации.

Ранее Нетаньяху назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом превосходной, отметив, что это «не просто слова». По мнению премьер-министра Израиля, беседа прошла в атмосфере полного партнерства и понимания общей цели — обеспечения того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.

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