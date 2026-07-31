За первую половину 2026-го кофемашины в России подешевели на девять процентов

За первую половину 2026-го в России подешевели кофемашины. Об этом со ссылкой на данные «Платформы ОФД» сообщает РИА Новости.

Снижение цен составило девять процентов, до 18 810 рублей. При этом число покупок выросло на 13 процентов в годовом выражении.

Такая же динамика наблюдается и в сегменте кофеварок — они подешевели на шесть процентов, до 3070 рублей, а покупки в годовом выражении увеличились на 10 процентов.

Ранее председатель правления компании Lavazza Джузеппе Лавацца предсказал, что мировые цены на кофе с большой долей вероятности останутся высокими в ближайшие несколько лет. Глобальному рынку, ожидает руководитель одного из крупнейших в Италии производителей кофе, потребуется как минимум два года на восстановление запасов.