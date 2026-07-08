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16:23, 8 июля 2026Экономика

Мир призвали не ждать скорого снижения цен на популярный напиток

Lavazza: Мировые цены на кофе вряд ли снизятся в ближайшие несколько лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Мировые цены на кофе с большой долей вероятности останутся высокими в ближайшие несколько лет. Такой прогноз дал председатель правления компании Lavazza Джузеппе Лавацца, его слова приводит Bloomberg.

Глобальному рынку, ожидает руководитель одного из крупнейших в Италии производителей кофе, потребуется как минимум два года на восстановление запасов. Резервы активно истощались на фоне слабого урожая в странах, являющихся ключевыми поставщиками зерен. «Нестабильность стала новой константой», — резюмировал Лавацца.

До недавнего времени ожидалось, что урожай в Бразилии (ключевой игрок на рынке кофе) в этом году окажется выше, чем в предыдущие несколько лет. Однако опасения по поводу влияния погодного явления Эль-Ниньо (угрозы затяжной засухи и аномальной жары) ставят подобные прогнозы под сомнение. «Я думаю, что мы живем в затяжной период нестабильности и неопределенности», — констатировал Лавацца.

В ходе торгов в понедельник, 6 июля, биржевые цены на кофе сорта арабика в моменте превысили семь тысяч долларов за тонну. Достигнутый результат оказался максимальным с конца марта. На ситуацию продолжает оказывать влияние прошлогодний неурожай в Бразилии, отметили эксперты.

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