Владельцы кофеен раскрыли причину удорожания кофе

«Люди и зерна»: Кофе подорожал до 350 рублей из-за роста издержек кофеен

Средняя стоимость чашки американо в российских кофейнях сегодня достигла психологической отметки в 350 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор инклюзивной мастерской «Люди и зерна» Ольга Охотникова.

Удорожание кофе является результатом накопленных экономических факторов, отметила спикер. К одной из важных причин она отнесла положение дел на мировом рынке. После засухи в Бразилии в 2025 году цены на популярный напиток выросли более чем на четверть (на 25-30 процентов).

«Несмотря на то что крупные поставщики закупают зерно на год-два вперед по более низким ценам, это не сдерживает рост стоимости для конечного потребителя, — пояснила Охотникова. — Обжарщики, понимая, что будущие закупки будут дороже, уже сейчас повышают отпускные цены даже на ранее приобретенное сырье».

Валютный вопрос тоже вносит свой вклад, добавила собеседница. Закупка зеленого зерна напрямую привязана к курсу доллара, а волатильность рубля автоматически увеличивает себестоимость. Усложнилась также логистика — поставки в Россию требуют поиска альтернативных маршрутов, что сказывается на расходах.

Ключевым фактором стали операционные издержки кофеен. По словам директора мастерской «Люди и зерна», в прошлом году значительно выросли ставки аренды, расходы на коммунальные траты, эквайринговые комиссии. Увеличилась и налоговая нагрузка на бизнес: для УСН ввели НДС, а базовая ставка налога поднялась до 22 процентов. Вдобавок подорожали сопутствующие материалы — сахар, стаканы и крышки.

Эксперт отмечает: массмаркет страдает сильнее сегмента со спешелти-кофе (продукт высшей категории — прим. «Ленты.ру»). Коммерческий кофе сильно зависит от биржевых котировок, подчеркивает она, а маржинальность здесь изначально более низкая, так как бизнес ориентирован на объемы. Заведения со спешелти-кофе немного устойчивее: кофе там часто приобретают напрямую у фермеров, а потребитель готов заплатить высокую цену за опыт и качество.

Ранее стало известно, что россияне перешли на более дешевый кофе навынос. В январе-феврале 2026-го его потребление в кофейнях уменьшилось, что эксперты связали с большим числом праздников и аномальной погодой. Спрос на напиток в точках самообслуживания при этом стал выше, так как стоимость в 128 рублей за одну чашку является, по словам аналитиков, доступной для большинства.