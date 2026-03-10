Реклама

Экономика
10:41, 10 марта 2026Экономика

Россияне перешли на более дешевый кофе навынос

«Ъ»: В России снизился объем продаж кофе навынос
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В январе—феврале объем продаж кофе навынос в России снизился год к году на три процента, увеличившись в денежном выражении на восемь процентов, до 233 рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил «Коммерсантъ» (Ъ).

Причину такой динамики авторы публикации видят в аномальных погодных условиях и большом количестве праздничных и выходных дней в начале года, что сказывается на потреблении. Также причиной снижения спроса стало закрытие части кофеен, которые не выдержали конкуренции, в том числе из-за растущей популярности домашнего приготовления кофе, объяснили эксперты.

В то же время отмечается, что спрос на кофе в точках самообслуживания, напротив, вырос. Таким образом, россияне переходят на более дешевый кофе из автоматов, который хоть и подорожал вдвое большими темпами — на 16 процентов, до 128 рублей за чашку по данным сети «Точка черного», — но остается значительно более доступным.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что на фоне значительного роста мировых цен в США выросло потребление растворимого кофе, а россияне стали активно закупаться кофемашинами.

