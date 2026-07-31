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11:22, 31 июля 2026 (обновлено: 11:30, 31 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России объяснили удар по Одессе

Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на желание Киева разрушить все в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по порту Одессы — адекватный ответ на нынешнюю политическую линию Киева, объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России. Против этого Вооруженные силы Российской Федерации предпринимают адекватные ответные действия, лишая тем самым украинский режим возможности такие удары наносить», — отметил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Российская армия ежедневно достигает новых результатов.

«Только сегодня, судя по сообщениям, был сбит 371 беспилотник. И это продолжается ежедневно», — заключил Карасин.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по порту Одессы. Как сообщили в ведомстве, войска атаковали резервуары с горючим. Кроме того, Российская армия ударила по сухогрузу с военным грузом, двигавшемуся южнее города. Удар был нанесен с помощью ракет «воздух-земля» и ударных беспилотников.

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