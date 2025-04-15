Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

Парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Об этом сообщает агентство TASR.
«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что резолюция не получила необходимого большинства: при 142 присутствующих за высказались 65 депутатов, против — 6, а 71 воздержался от голосования. При этом инициатива включала призыв к немедленной остановке российской военной операции и усилению помощи Украине.
Ранее сообщалось, что США не поддержали проект заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающего ракетный удар России по ВСУ в Сумах.