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18:13, 15 апреля 2025Мир

Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

Парламент Словакии отклонил инициативу об осуждении действий России на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tahamct / Wikimedia

Парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Об этом сообщает агентство TASR.

«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция не получила необходимого большинства: при 142 присутствующих за высказались 65 депутатов, против — 6, а 71 воздержался от голосования. При этом инициатива включала призыв к немедленной остановке российской военной операции и усилению помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США не поддержали проект заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающего ракетный удар России по ВСУ в Сумах.

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