Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

Парламент Словакии отклонил инициативу об осуждении действий России на Украине

Парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Об этом сообщает агентство TASR.

«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция не получила необходимого большинства: при 142 присутствующих за высказались 65 депутатов, против — 6, а 71 воздержался от голосования. При этом инициатива включала призыв к немедленной остановке российской военной операции и усилению помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США не поддержали проект заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающего ракетный удар России по ВСУ в Сумах.