Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 15 апреля 2025Мир

В Кремле отреагировали на заявления Каллас

Песков: Мы не считаем заявления Каллас правильными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Juan Medina / Reuters

Кремль обращает внимание на заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и считает их неправильными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными», — сказал представитель Кремля.

14 апреля глава евродипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

Ранее Каллас подверглась критике после ее вступления в должность из-за ее заявления о стремлении Брюсселя к победе Украины в конфликте с РФ. Отмечается, что несколько европейских дипломатов были раздражены стилем ее руководства.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    В Госдуме раскритиковали артистов за огромные гонорары

    Кремль назвал значение сотрудничества России с США для всего мира

    Зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний

    Джиджи Хадид призналась в ношении парика

    Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше