Песков: Мы не считаем заявления Каллас правильными

Кремль обращает внимание на заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и считает их неправильными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными», — сказал представитель Кремля.

14 апреля глава евродипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

Ранее Каллас подверглась критике после ее вступления в должность из-за ее заявления о стремлении Брюсселя к победе Украины в конфликте с РФ. Отмечается, что несколько европейских дипломатов были раздражены стилем ее руководства.