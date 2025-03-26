Politico: Главу дипломатии ЕС Каллас осудили из-за агрессии в адрес России

В Европе осуждают направленную на Россию агрессивную риторику верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что действия Каллас подверглись критике сразу после ее вступления в должность из-за ее заявления о стремлении Брюсселя к победе Украины в конфликте с РФ. По данным газеты, несколько европейских дипломатов были раздражены стилем руководства Каллас. Они пожаловались на нежелание главы дипломатии ЕС «консультироваться по деликатным вопросам».

Politico обратила внимание, что в последующие месяцы ястребиная позиция Каллас в отношении России отразилась на диалоге с Испанией и Италией, «которые не разделили ее оценку Москвы как непосредственной угрозы ЕС».

«Если послушать ее, то создается впечатление, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует линии ЕС», — пожаловался один из европейских чиновников.

Каллас также обвинили в недостаточной проработке внешнеполитических инициатив и их предложении без предварительных консультаций и получения поддержки.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что слова Каллас о важности нанесения России поражения, чтобы избежать третьей мировой войны, показывают ее скудоумие. Он назвал ее «самой глупой в ЕС» из-за призыва «победить континентальную сверхдержаву, обладающую самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле, чтобы избежать третьей мировой войны».