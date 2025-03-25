Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 25 марта 2025Мир

Каллас назвали «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

Журналист Боуз раскритиковал Каллас за слова о нанесении поражения России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Слова главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о важности нанесения России поражения, чтобы избежать Третьей мировой войны, показывают ее скудоумие. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Самая глупая в ЕС считает следующее: нужно "победить" континентальную сверхдержаву, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле, чтобы "избежать" Третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — высказался он.

Прежде Боуз заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у европейских граждан. «Без избрания. Без возможности быть привлеченной к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег зависимому от них диктатору [Владимиру Зеленскому]», — написал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ на российских журналистов

    Каллас назвали «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

    Стала известна реакция Трампа на скандал с чатом Белого дома

    Украинская делегация задержится в Эр-Рияде еще на день

    В Белом доме оценили переговоры в Саудовской Аравии

    Предсказана реакция Трампа на нападки Киева на Уиткоффа

    В Румынии сообщили о заполонившей приграничье военной технике из США для Украины

    Названы недружественные страны с оставшимся бизнесом в России

    Рита Ора в откровенном образе попала в объектив папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше