Журналист Боуз: председатель ЕК фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Украине

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у европейских граждан. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз опубликовал фотографию фон дер Ляйен, на которой она ухмыляется. Журналист пошутил, что так выглядит человек, который фактически может управлять 450 миллионами человек.

«Без избрания. Без возможности быть привлеченной к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег производителям оружия и зависимому от них диктатору [Владимиру Зеленскому]», — написал он.

Ранее Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 миллиардов евро. «Страны, находящиеся далеко [от России], не видят угрозы так явственно, как соседи», — приводит La Stampa слова одного из источников.

box#3955142