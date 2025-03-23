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23:08, 23 марта 2025Интернет и СМИ

Фон дер Ляйен обвинили в поддержке Украины «без спроса»

Журналист Боуз: председатель ЕК фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у европейских граждан. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз опубликовал фотографию фон дер Ляйен, на которой она ухмыляется. Журналист пошутил, что так выглядит человек, который фактически может управлять 450 миллионами человек.

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«Без избрания. Без возможности быть привлеченной к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег производителям оружия и зависимому от них диктатору [Владимиру Зеленскому]», — написал он.

Ранее Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 миллиардов евро. «Страны, находящиеся далеко [от России], не видят угрозы так явственно, как соседи», — приводит La Stampa слова одного из источников.

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