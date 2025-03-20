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12:35, 20 марта 2025Мир

Ведущие страны ЕС отвергли план Каллас по Украине

La Stampa: Италия, Франция, Испания отвергли план Каллас об оружии для Киева
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине в сумме 40 миллиардов евро. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

«Страны, находящиеся далеко [от России], не видят угрозы так явственно, как соседи», — приводят издание слова одного из источников.

Дополнительно уточняется, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Каллас настаивает, что этот план носит добровольный характер.

Ранее журнал Politico сообщал, что дипломаты нескольких европейских стран раскритиковали предложение Каллас о новом пакете помощи Украине. При этом один из дипломатов назвал проект политика непродуманным и он вряд ли будет одобрен на саммите Евросоюза.

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