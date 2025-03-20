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10:36, 20 марта 2025Мир

В ЕС раскритиковали новый пакет помощи Украине

Politico: В ЕС раскритиковали план Каллас о помощи Украине на 40 млрд евро
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Дипломаты нескольких европейских стран раскритиковали предложение верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Дипломаты из полудюжины стран в частном порядке раскритиковали план Калласа. Некоторые жаловались, что с ними не посоветовались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе», — отметили в публикации.

При этом один из дипломатов назвал проект Каи Каллас непродуманным. Этот план должен включать финансовую поддержку Украины на общую сумму 40 миллиардов евро. Тем не менее предложение вряд ли будет одобрено на саммите Евросоюза, который состоится уже сегодня, считают в Politico.

Ранее Кая Каллас также предложила предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов. Этот проект она намерена обсудить на саммите ЕС 20 марта.

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