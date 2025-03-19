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22:37, 19 марта 2025Мир

Каллас предложит дать Украине два миллиона крупнокалиберных снарядов

Каллас предложит предоставить Киеву два миллиона крупнокалиберных боеприпасов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас предложит предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов на встрече лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 20 марта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Я намерена представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета и подчеркнуть важность поддержки этой цели», — указывает Каллас в письме, которое оказалось в распоряжении журналистов.

По словам главы евродипломатии, два миллиона патронов стоимостью 5 миллиардов евро «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году».

Ранее агентство Bloomberg написало, что Европейский союз и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.

При этом 17 марта Каллас признала, что ЕС не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, но министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем.

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