Каллас предложит дать Украине два миллиона крупнокалиберных снарядов

Каллас предложит предоставить Киеву два миллиона крупнокалиберных боеприпасов

Глава евродипломатии Кая Каллас предложит предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов на встрече лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 20 марта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Я намерена представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета и подчеркнуть важность поддержки этой цели», — указывает Каллас в письме, которое оказалось в распоряжении журналистов.

По словам главы евродипломатии, два миллиона патронов стоимостью 5 миллиардов евро «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году».

Ранее агентство Bloomberg написало, что Европейский союз и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.

При этом 17 марта Каллас признала, что ЕС не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, но министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем.