В ЕС признали провал согласования военной помощи Украине

Каллас: ЕС не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, однако министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

В частности, политик признала разногласия по этому вопросу внутри Евросоюза, однако выразила надежду, что объединению удастся «продвинуться в ближайшее время».

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт заблокировал план военной помощи и сделает все необходимое, чтобы не допустить наращивания поддержки Киеву.

Ранее Каллас заявила, что странам ЕС нужно согласовать «много деталей», прежде чем утвердить план о выделении новой помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. При этом глава ведомства напомнила, что на саммите ЕС, проходившем 6 марта, было принято решение принять план об отправке нового транша помощи Киеву «как можно скорее».