Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 17 марта 2025Мир

В ЕС признали провал согласования военной помощи Украине

Каллас: ЕС не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, однако министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

В частности, политик признала разногласия по этому вопросу внутри Евросоюза, однако выразила надежду, что объединению удастся «продвинуться в ближайшее время».

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт заблокировал план военной помощи и сделает все необходимое, чтобы не допустить наращивания поддержки Киеву.

Ранее Каллас заявила, что странам ЕС нужно согласовать «много деталей», прежде чем утвердить план о выделении новой помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. При этом глава ведомства напомнила, что на саммите ЕС, проходившем 6 марта, было принято решение принять план об отправке нового транша помощи Киеву «как можно скорее».

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского назвали условие прекращения атак ВСУ по территории России

    На Украине узаконили незаконную мобилизацию

    Двое подростков нашли подработку в интернете и забрали миллионы у россиян

    Россия отказалась проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

    Володин перечислил регионы с возможностью особого порядка сдачи ГИА

    Сотрудники полиции задержали российского пенсионера за нападение с ножом в электричке

    Путин назвал отношения с Таджикистаном союзническими

    В России создадут платформу для обмена данными между спутниками и БПЛА

    Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Пакистана без колеса

    Россиянам назвали признаки жилья комфорт-класса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше