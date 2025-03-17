В ЕС признали проблемы с отправкой денег Украине

Каллас: ЕС нужно согласовать много деталей перед утверждением помощи Украине

Странам Европейского союза (ЕС) нужно согласовать «много деталей», прежде чем утвердить план о выделении новой помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«В ЕС есть общая политическая поддержка этой инициативы, но еще есть много деталей, которые необходимо согласовать. По этой теме должны высказаться министры обороны, и мы также намерены выслушать их мнения», — отметила евродипломат.

При этом Каллас напомнила, что на саммите ЕС, проходившем 6 марта, было принято решение принять план об отправке нового транша помощи Киеву «как можно скорее».

6 марта саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за оппозиции Венгрии. Кроме того, журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что европейские лидеры посвятили украинскому кризису только 15 минут, в то время как саммит длился 10 часов.