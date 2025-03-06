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23:59, 6 марта 2025Мир

ЕС отложил принятие заявления по Украине из-за одной страны

Саммит ЕС отложил принятие заявления по поддержке Украине из-за Венгрии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: ALEXANDRE LALLEMAND / Unsplash

Саммит Европейского союза (ЕС) по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за оппозиции Венгрии. Об этом сообщается в итоговом документе встречи.

Отмечается, что подготовленный текст «получил твердую поддержку 26 глав государств». «Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что перед саммитом в Брюсселе главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта беседовали, прикрыв рты руками, чтобы пресса не считала тему беседы по движению их губ.

Ранее издание Euractiv писало, что лидеры государств ЕС будут осторожно выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку считают, что он якобы снабжает информацией президента России Владимира Путина и главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа

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