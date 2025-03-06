Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 6 марта 2025Мир

В Европе испугались премьера одной страны и назвали его «двойным троянским конем»

Euractiv: Лидеры стран ЕС будут осторожно выбирать слова в присутствии Орбана
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) будут осторожно выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку считают, что он якобы снабжает информацией президента России Владимира Путина и главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом пишет издание Euractiv.

В статье Орбана назвали «двойным троянским конем», в присутствии которого не все европейские политики «чувствуют себя комфортно».

«Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он [Орбан] может кормить [информацией] и Путина, и Трампа», — заявил изданию неназванный дипломат из ЕС, который не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее Орбан назвал страны ЕС неудачниками за столом переговоров «больших парней». Комментируя встречу лидеров европейских стран в Париже и их стремление стать частью переговорного процесса по Украине, он добавил, что представители Европы смогут присутствовать там лишь в качестве лакеев.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о «безнаказанности и вседозволенности» спецназа ВСУ в одном городе

    Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной

    Раскрыты последствия антироссийского курса Макрона

    Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия

    Папа Римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации

    Появилось видео с места смертельного ДТП в Белгородской области

    США призвали Зеленского доказать серьезность своих намерений

    Над акваторией Азовского моря сбили ударный беспилотник ВСУ

    Возможность возвращения Украиной терминалов Starlink оценили

    В Европе испугались премьера одной страны и назвали его «двойным троянским конем»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше