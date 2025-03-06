В Европе испугались премьера одной страны и назвали его «двойным троянским конем»

Euractiv: Лидеры стран ЕС будут осторожно выбирать слова в присутствии Орбана

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) будут осторожно выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку считают, что он якобы снабжает информацией президента России Владимира Путина и главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом пишет издание Euractiv.

В статье Орбана назвали «двойным троянским конем», в присутствии которого не все европейские политики «чувствуют себя комфортно».

«Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он [Орбан] может кормить [информацией] и Путина, и Трампа», — заявил изданию неназванный дипломат из ЕС, который не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее Орбан назвал страны ЕС неудачниками за столом переговоров «больших парней». Комментируя встречу лидеров европейских стран в Париже и их стремление стать частью переговорного процесса по Украине, он добавил, что представители Европы смогут присутствовать там лишь в качестве лакеев.