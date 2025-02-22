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21:01, 22 февраля 2025Мир

Страны ЕС назвали неудачниками за столом на переговорах «больших парней»

Орбан назвал Евросоюз неудачниками за столом на переговорах больших парней
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Zoltan Fischer / MTI / PM Office / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал страны Европейского союза (ЕС) неудачниками за столом переговоров «больших парней». Свое мнение он высказал в ходе выступления с речью о планах на грядущий год, передает РИА Новости.

«Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди неудачника. Если не находишь, то знай, что это ты», — сыронизировал политик.

Комментируя недавнюю встречу лидеров европейских стран в Париже и их стремление стать частью переговорного процесса по Украине, Орбан добавил, что представители Европы смогут присутствовать там лишь в качестве лакеев.

Ранее венгерский премьер предрек Украине судьбу буферной зоны между НАТО и Россией.

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