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18:07, 22 февраля 2025Мир

В Венгрии предрекли Украине судьбу буферной зоны

Премьер Венгрии Орбан предрек Украине судьбу буферной зоны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина не будет членом НАТО, однако страна вновь станет буферной зоной между альянсом и Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

Политик пояснил, что боевые действия на самом деле идут не из-за Украины, а из-за территории под названием «Украина», которая была местом конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. При этом данная территория сейчас находится под контролем НАТО, подчеркнул он.

«Почему европейские и американские либералы думали, что русские будут стоять в стороне и наблюдать за этим, остается загадкой. Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», — добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что если в Европе сохранятся высокие цены на энергоносители даже после урегулирования конфликта на Украине, это приведет к краху всей экономики.

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