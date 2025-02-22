Премьер Венгрии Орбан предрек Украине судьбу буферной зоны

Украина не будет членом НАТО, однако страна вновь станет буферной зоной между альянсом и Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

Политик пояснил, что боевые действия на самом деле идут не из-за Украины, а из-за территории под названием «Украина», которая была местом конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. При этом данная территория сейчас находится под контролем НАТО, подчеркнул он.

«Почему европейские и американские либералы думали, что русские будут стоять в стороне и наблюдать за этим, остается загадкой. Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», — добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что если в Европе сохранятся высокие цены на энергоносители даже после урегулирования конфликта на Украине, это приведет к краху всей экономики.