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17:34, 21 февраля 2025Экономика

Орбан спрогнозировал крах экономики Европы из-за высоких цен на энергоносители

Орбан заявил, что высокие цены на энергоносители убьют экономику Европы
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marton Monus / Reuters

Если в Европе сохранятся высокие цены на энергоносители даже после урегулирования конфликта на Украине, это приведет к краху всей экономики. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит радиостанция Kossuth.

«Цены на энергоносители в Европе растут, и это убьет экономику», — заявил он.

При этом Орбан опасается, что принятая в 2024 году Будапештская декларация Евросоюза, предполагающая снижение цен на нефть и газ, не сработает.

Однако премьер-министр видит в урегулировании украинского конфликта хороший знак для мировой экономики. По его словам, достижение мира положительно повлияет на положение в Европе и венгерскую экономику в частности. «Мы ожидаем, что на экономическую ситуацию Венгрии будет оказано очень мощное позитивное внешнее воздействие», — подчеркнул Орбан.

Ранее в Венгрии подтвердили поставки газа в Приднестровье по просьбе России. Компания, принадлежащая венгерскому капиталу, заключила контракт на транзитные поставки газа.

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