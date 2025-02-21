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15:08, 21 февраля 2025Экономика

В Венгрии подтвердили поставки газа в ПМР по просьбе России

Сийярто: Венгрия поставляет газ в Приднестровье по просьбе России
Вячеслав Агапов

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Будапешт поставляет газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) по просьбе России. Этот факт подтвердил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы МИД республики, несколько недель назад с ним связался вице-премьер России Александр Новак, курирующий в правительстве вопросы энергетики. Венгрия согласилась помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в Приднестровье — для этого Сийярто консультировался с отечественной энергетической компанией и министром иностранных дел Республики Молдова.

Топливо в ПМР поставляет компания, принадлежащая венгерскому капиталу. Предприятие заключило контракт на транзитные поставки газа, пояснил Сийярто.

В свою очередь, Новак заявил, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку региону. «Мы проделали большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа. Россия оказала поддержку для того, чтобы газ пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за ситуацией и также оказывать поддержку», — подчеркнул он.

По словам представителя российской стороны, с 14 февраля РФ поставляет в Приднестровье 3 миллиона кубометров газа в сутки. Российское топливо направляется в непризнанную ПМР для обеспечения работы промышленных предприятий, бюджетных учреждений, больниц и школ. Также газ используют, чтобы отапливать домовладения и для выработки электроэнергии.

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