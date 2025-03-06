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17:53, 6 марта 2025Мир

Главы Еврокомиссии и Евросовета побеседовали с прикрытыми ртами

Фон дер Ляйен и Кошта беседовали перед саммитом, прикрыв рты руками
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Перед саммитом в Брюсселе главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта беседовали, прикрыв рты руками. Об этом пишет Euractiv.

«Когда лидеры ЕС направляются в зал заседаний саммита, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей дружеской встречи, похоже, прилагают большие усилия, чтобы пресса не читала их по губам», — говорится в материале.

На встрече, которая пройдет в Брюсселе 6 марта, лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят вопросы обороны и помощи Киеву. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что на саммите объединению будет сложно достичь согласия по оказанию военной помощи Украине. Блок ищет варианты обхода блокирования помощи со стороны «одной страны».

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