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15:28, 6 марта 2025Мир

Глава евродипломатии заявила о сложностях с выделением военной помощи Украине

Каллас: На саммите ЕС будет сложно достичь согласия по военной помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что на саммите объединения будет сложно достичь согласия по оказанию военной помощи Украине. Блок ищет варианты обхода блокирования помощи со стороны «одной страны», передает РИА Новости.

«Поэтому мы рассматриваем различные новые инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие», — отметила глава дипломатии ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер работают в обход Евросоюза по вопросам помощи Киеву из-за позиции Венгрии, которая готова блокировать решения по Украине на саммите Евросовета.

До этого агентство Bloomberg писало, что Венгрия может наложить вето на план по перевооружению Европы, который будет обсуждаться на саммите сообщества 6 марта. Премьер-министра страны Виктора Орбана не устраивает проект резкого наращивания трат на оборону. В частности, особую обеспокоенность у Будапешта вызывает идея заимствований и роста государственного долга каждой из стран сообщества.

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