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12:31, 6 марта 2025Мир

ЕС начал поиски обхода вето Венгрии

Bloomberg: ЕС попытается обойти вето Венгрии на саммите 6 марта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) попытается найти способы обойти возможное вето Венгрии на план по перевооружению Европы, который будет обсуждаться на саммите сообщества в четверг, 6 марта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Председатель Европейского совета Антониу Кошта попытается найти консенсус с Орбаном во время саммита в четверг, но если это не удастся, блок сосредоточится на том, как обойти его, а не убеждать до утра», — отмечается в материале агентства.

Предполагается, что Орбана не устраивает предложенный проект резкого наращивания трат на оборонцу. В частности, особую обеспокоенность у Будапешта вызывает идея заимствований и роста государственного долга каждой из стран сообщества.

Ранее портал Euractiv сообщал, что план перевооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро, предложенный председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, далек от реальности в плане реализации. В частности, авторы указывают, что найти 150 миллиардов евро в рамках кредитования не представляет особых проблем, однако поиск оставшихся 650 миллиардов остается затруднительным.

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