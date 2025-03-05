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11:55, 5 марта 2025Мир

В Европе назвали нереалистичным план перевооружения фон дер Ляйен

Euractiv: План перевооружения фон дер Ляйен далек от реальности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

План перевооружения Европейского союза (ЕС) на 800 миллиардов евро, предложенный председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, далек от реальности в плане реализации. Об этом пишет портал Euractiv.

«Однако эта цифра основана скорее на надеждах и догадках, чем на реалистичной основе, позволяющей немедленно реформировать недопроизводство и инвестиции в оборону в странах блока», — отмечается в материале.

В частности, авторы указывают, что найти 150 миллиардов евро в рамках кредитования не представляет особых проблем, однако поиск оставшихся 650 миллиардов остается затруднительным. Предполагается, что эти деньги будут найдены через рост государственного долга каждой из стран Евросоюза. Однако указывается, что возможности таких мер крайне ограничены.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран — участниц ЕС, чтобы производить оружие для Украины. Также политик указала на необходимость повышения нынешних оборонных расходов сообщества на 1,5 процента для того, чтобы собрать 650 миллиардов на производство оружия.

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