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12:06, 4 марта 2025Мир

В Еврокомиссии предложили новый механизм помощи Украине

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия намерена привлечь 150 млрд евро для оружия Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thierry Monasse / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) планирует привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран — участниц Европейского союза (ЕС), чтобы производить оружие для Украины. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ее слова передает Reuters.

«Я предлагаю новый механизм. ЕК предоставит странам ЕС кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону (...). И речь идет о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с ними (...). И, конечно, с помощью этого оборудования смогут значительно усилить свою поддержку Киеву, включая немедленную поставку военной техники для Украины», — заявила она.

Кроме того, фон дер Ляйен предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро. Также политик указала на необходимость повышения нынешних оборонных расходов сообщества на 1,5 процента для того, чтобы собрать 650 миллиардов на производство оружия.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения стран ЕС. По ее словам, усиление Евросоюза должно стать целью объединения.

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