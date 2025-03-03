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15:32, 3 марта 2025Мир

Фон дер Ляйен анонсировала перевооружение Европы

Фон дер Ляйен пообещала представить 4 марта странам ЕС план перевооружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) анонсировала план перевооружения стран Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы хотим устойчивого мира, но он может быть построен только на силе. И сила начинается с усиления нас самих», — подчеркнула еврочиновник. По ее словам, усиление Евросоюза должно стать целью объединения.

Фон дер Ляйен пообещала представить план странам ЕС 4 марта в преддверии саммита лидеров государств объединения 6 марта. Глава ЕК сообщила о планах направить соответствующее письмо о планах усиления военного потенциала лидерам Евросоюза.

Ранее фон дер Ляйен после встречи в Лондоне 2 марта призвала срочно вооружить Европу. Она также пообещала изменить подконтрольные высшему органу исполнительной власти ЕС бюджетные нормы и финансовые правила.

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