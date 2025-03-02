Глава Еврокомиссии призвала срочно вооружить Европу

Глава ЕК фон дер Ляйен после встречи в Лондоне призвала срочно вооружить Европу

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала срочно вооружить Европу. С таким заявлением она выступила в воскресенье, 2 марта, после встречи европейских лидеров в Лондоне, сообщает ТАСС.

Глава ЕК подчеркнула, что всем европейцам необходимо вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности.

Она также пообещала изменить подконтрольные высшему органу исполнительной власти Европейского союза бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС, чтобы предоставить странам сообщества больше возможностей для государственных инвестиций в производство оружия.

Ранее фон дер Ляйен попросила президента Украины Владимира Зеленского быть смелым и бесстрашным. С таким призывом она выступила после скандальной перепалки украинского лидера с главой США Дональдом Трампом.