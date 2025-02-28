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23:50, 28 февраля 2025Мир

Фон дер Ляйен призвала Зеленского «быть смелым»

Фон дер Ляйен призвала Зеленского быть смелым после перепалки с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала президента Украины Владимира Зеленского быть смелым после скандальной перепалки с лидером США Дональдом Трампом. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

«Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы не одиноки. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира», — сказала она.

Глава ЕК также подчеркнула, что «достойное поведение» Зеленского оказывает большую честь «мужеству» украинского народа.

Ранее Трампа осудил бывший глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что ему «стыдно» за поведение американских руководителей.

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