Боррель осудил Трампа за перепалку с Зеленским

Боррель: Свободный мир должен поддержать Украину и Зеленского

Бывший глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудил президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Трамп и Вэнс устроили «позорное шоу». Дипломат также отметил, что ему «стыдно» за поведение американских руководителей.

«США заслуживают чего-то лучшего. Свободный мир должен поддержать Украину. Я был и остаюсь с Зеленским», — написал Боррель.

Ранее Зеленского поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск. «Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — высказался он.