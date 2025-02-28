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23:28, 28 февраля 2025Мир

Боррель осудил Трампа за перепалку с Зеленским

Боррель: Свободный мир должен поддержать Украину и Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудил президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Трамп и Вэнс устроили «позорное шоу». Дипломат также отметил, что ему «стыдно» за поведение американских руководителей.

«США заслуживают чего-то лучшего. Свободный мир должен поддержать Украину. Я был и остаюсь с Зеленским», — написал Боррель.

Ранее Зеленского поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск. «Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — высказался он.

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