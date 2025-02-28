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22:20, 28 февраля 2025Мир

Премьер Польши поддержал Зеленского

Премьер Польши Туск поддержал Зеленского после перепалки с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал президента Украины Владимира Зеленского после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом. Свою поддержку политик выразил на своей странице в социальной сети Х.

«Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал польский премьер.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

В результате главы двух стран отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам.

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