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21:49, 28 февраля 2025Мир

«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас». Трамп устроил разнос Зеленскому. Президент Украины досрочно покинул Белый дом

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Тот встретил украинского лидера на крыльце Белого дома, пожав руку.

Однако дальнейшее общение президентов и делегаций двух стран в присутствии журналистов обернулось, по сути, разносом Зеленского. Трамп высказал тому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. После этого стороны прервались для консультаций, но встреча так и не возобновилась: Зеленский досрочно покинул Белый дом, его пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.

Трамп пошутил, что Зеленский приехал к нему «при полном параде»

Трамп встретил украинского коллегу при входе в Белый дом и сказал, что он «при полном параде». После рукопожатия политики направились внутрь резиденции президента США, чтобы провести переговоры.

В начале нее Трамп объявил, что сегодня же подпишет соглашение по редкоземельным металлам Украины. По его мнению, сделка является «справедливой». Кроме того, глава Белого дома заявлял о достижении «большого» соглашения и что «Украина больше не вернется к войне».

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский же заранее высказался, что ожидал усилий по «достижению справедливого и крепкого мира», а также что донесет видение Украины по окончанию конфликта и важности надежных гарантий безопасности.

Переговоры президентов переросли в перепалку

Но в дальнейшем общении Трамп стал высказывать жесткую риторику. CNN прямо выразился, что их встреча «переросла в перепалку».

Так, Трамп предупредил Зеленского, что тому «безусловно» придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта.

Кроме того, он высказался, что скорее закончить вооруженный конфликт и «заключить сделку» хочет и президент России Владимир Путин. Трамп заговорил и о режиме прекращения огня, но в ответ Зеленский перебил его, заявляя, что Киев «никогда не примет остановки огня», и указав, что прекращение активных боевых действий на Украине «не сработает».

Трамп также указал, что Киев ждут «большие проблемы», так как он знает о тяжелом положении его войск на фронте. А Джей Ди Вэнс указал на нехватку мужчин, с которой столкнулся Киев. В ответ Зеленский заявил, что тот «не был на Украине». После этого вице-президент США объяснил, что он видит происходящее с украинским народом, а также сложности украинских властей при мобилизации населения.

Повысив голос, Трамп и Зеленский, а также Ди Вэнс вступили в напряженную перепалку о характере поддержки со стороны США и о том, продемонстрировал ли Зеленский достаточную благодарность. «Сейчас ты не в лучшем положении», — отчитал Зеленского Трамп, добавив, что тот «играет с третьей мировой войной».

Мы вам дали 350 миллиардов. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете сказать: «Я не хочу остановить войну»

Дональд Трамп — Владимиру Зеленскому

«Вы хоть раз сказали спасибо?» — вторил также Джей Ди Вэнс. Эта перепалка попала на видео. На нем слышно, как Ди Вэнс начал отчитывать Зеленского за его слова о том, что он не понимает происходящего на Украине. Вице-президент США уличил президента Украины в неуважении и заявил, что он устроил дебаты с Трампом в Белом доме.

«Господин президент, со всем уважением, это неуважительно прийти в Овальный кабинет, чтобы оспаривать это перед американскими СМИ», — возмущенно воскликнул также Вэнс.

Зеленский попытался прервать речи американских лидеров, обратившись к Трампу с просьбой высказаться. Но тот резко ответил: «Нет, ты и так уже много чего сказал!»

Фото: Brian Snyder / Reuters

В итоге переговоров Трамп поставил Зеленскому жесткое условие: «Либо вы соглашаетесь на сделку по урегулированию [на Украине], либо США умывают руки. А если мы это сделаем, то вам придется делать все самим», — указал Трамп лидеру Украины. А позднее также заявил, что Зеленский «проявил неуважение к США» в Белом доме, но может вернуться, «когда будет готов к мирному урегулированию».

Зеленского пристыдили за внешний вид

Помимо нападок от Трампа, Зеленскому досталось и от одного из американских журналистов. Тот спросил у президента Украины, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил он.

Украинский лидер ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания войны. «Возможно, надену такой, как у вас, а может, и лучше. Или что-то подешевле», — отметил Зеленский.

А совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг высказал мнение по поводу одежды Зеленского, что «вся эта тема с "рабочей одеждой" уже очень устарела».

На встречу проник корреспондент ТАСС. Его вывели из Овального кабинета

На встрече присутствовал журналист российского государственного информагентства, хотя оно не было включено в список СМИ, утвержденных для освещения мероприятия. Оказалось, что он самостоятельно проник в Овальный кабинет. Когда сотрудникам Белого дома стало известно об этом, корреспондента вывели из помещения.

В ТАСС на данный момент не прокомментировали эту информацию.

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