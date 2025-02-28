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20:49, 28 февраля 2025Мир

Трамп накричал на Зеленского

AP: Трамп накричал на Зеленского, обвинив в игре с жизнями миллионов людей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп накричал на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время переговоров в Вашингтоне. Соответствующий отрывок беседы публикует агентство Associated Press (AP).

«Мы вам дали 350 миллиардов. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете сказать "я не хочу остановить войну"», — сказал на повышенных тонах хозяин Белого дома.

«Вы хоть раз сказали спасибо?» — вмешался в диалог глав государств вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Зеленский, как упрекнул Трамп своего визави, «играет с жизнями миллионов людей».

Ранее Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут большие проблемы.

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