AP: Трамп накричал на Зеленского, обвинив в игре с жизнями миллионов людей

Президент США Дональд Трамп накричал на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время переговоров в Вашингтоне. Соответствующий отрывок беседы публикует агентство Associated Press (AP).

«Мы вам дали 350 миллиардов. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете сказать "я не хочу остановить войну"», — сказал на повышенных тонах хозяин Белого дома.

«Вы хоть раз сказали спасибо?» — вмешался в диалог глав государств вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Зеленский, как упрекнул Трамп своего визави, «играет с жизнями миллионов людей».

Ранее Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут большие проблемы.

