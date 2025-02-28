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20:31, 28 февраля 2025Мир

Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы

Трамп Зеленскому: Я знаю, что вы не выигрываете, у вас будут большие проблемы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональда Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут «большие проблемы», так как он знает о тяжелом положении его войск на фронте. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У вас большие проблемы [в конфликте с Россией]. Я знаю, что вы не выигрываете», — отметил американский лидер.

В частности, Трамп уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами в сфере набора кадров и испытывают в этом вопросе дефицит. Он также пообещал, что если Зеленский не будет это учитывать, то Соединенные Штаты покинут переговоры по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и готова к мирному урегулированию с учетом устранения первопричин конфликта. В свою очередь Трамп подчеркнул, что российский лидер нацелен на мирное урегулирование и готов к «заключению сделки».

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