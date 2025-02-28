Трамп раскрыл позицию Путина по Украине

Трамп: Путин хочет заключить сделку по Украине

Президент России Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине и руководствуется соображениями о необходимости скорее закончить вооруженный конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Мы хорошо поговорили. Идем к соглашению (...) Он хочет заключить сделку», — указал 47-й президент Соединенных Штатов. Трамп также добавил, что он поговорил с Путиным «два дня назад».

При этом американский лидер также указал, что они с российским коллегой «не являются союзниками». Трамп уточнил, что он им может быть только для самих Соединенных Штатов.

Ранее Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и готова к мирному урегулированию с учетом устранения первопричин конфликта. Путин также указывал, что не всех устраивает диалог между Москвой и Вашингтоном и представители западных элит попытаются его сорвать.