Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

CNN: Трамп встретил Зеленского при входе в Белый дом

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского при входе в Белый дом и сказал, что он «при полном параде». Об этом пишет в своей трансляции CNN.

«Президент Дональд Трамп принимает президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, где, как ожидается, лидеры обсудят усилия США по прекращению войны и потенциальное подписание соглашения о поставках полезных ископаемых», — отмечается в сообщении.

После рукопожатия политики направились внутрь резиденции президента США, чтобы провести переговоры. Предполагается, что центральной темой встречи станет вопрос подписания сделки по добыче на Украине редкоземельных металлов.