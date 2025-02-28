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19:40, 28 февраля 2025Мир

Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

CNN: Трамп встретил Зеленского при входе в Белый дом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского при входе в Белый дом и сказал, что он «при полном параде». Об этом пишет в своей трансляции CNN.

«Президент Дональд Трамп принимает президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, где, как ожидается, лидеры обсудят усилия США по прекращению войны и потенциальное подписание соглашения о поставках полезных ископаемых», — отмечается в сообщении.

После рукопожатия политики направились внутрь резиденции президента США, чтобы провести переговоры. Предполагается, что центральной темой встречи станет вопрос подписания сделки по добыче на Украине редкоземельных металлов.

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