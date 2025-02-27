Трамп выразил уверенность в слове Путина

Reuters: Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит слово по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин сдержит слово в случае достижения сделки по Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю много людей, про которых говорили, что они никогда не обманут тебя, а они оказывались самыми ужасными людьми в мире. А про других говорили, что они точно тебя обманут, а они оказались на 100% честными», — высказался политик.

По его мнению, договоренности с Москвой будут устойчивыми. В случае мирной сделки Россия не начнет новых боевых действий, заявил Трамп.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога. «Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и, разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — подчеркнул глава государства.