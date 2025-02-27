Путин высказался о пути решения украинского кризиса

Путин: Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем

Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога. «Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — подчеркнул глава государства.

В воскресенье, 23 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам с США по ситуации на Украине. Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о возможности мирного урегулирования конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина отказалась от переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией. Он отметил, что Киев не захотел садиться за стол переговоров, несмотря на усилия Вашингтона.